23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Ударно трудимся": мэр Екатеринбурга организовал "зеленую волну" для снегоуборщиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать "зеленую волну" для механизированных колонн снегоуборщиков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть и устранить последствия сильного снегопада.

"Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта", - поставил задачу коммунальщикам Орлов.

По его поручению сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать механизированные колонны на патрульных авто – для беспрепятственного проезда перекрестков и магистралей города. Каждое из механизированных звеньев состоит из нескольких машин, которые идут со смещением для расчистки максимальной площади дороги.

Уборка снега(2023)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в мэрии, особое внимание уделят расчистке вручную остановочных комплексов и пешеходных переходов. Дорожные рабочие обработают противогололедными материалами подходы к ним.

Напомним, сегодня, 23 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильный и мокрый снег, а также гололед. В МЧС просят свердловчан воздержаться от туристических походов.

Теги: снег, колонны, Орлов, Екатеринбург


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