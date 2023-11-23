"Ударно трудимся": мэр Екатеринбурга организовал "зеленую волну" для снегоуборщиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать "зеленую волну" для механизированных колонн снегоуборщиков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть и устранить последствия сильного снегопада.

"Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта", - поставил задачу коммунальщикам Орлов.

По его поручению сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать механизированные колонны на патрульных авто – для беспрепятственного проезда перекрестков и магистралей города. Каждое из механизированных звеньев состоит из нескольких машин, которые идут со смещением для расчистки максимальной площади дороги.

Как добавили в мэрии, особое внимание уделят расчистке вручную остановочных комплексов и пешеходных переходов. Дорожные рабочие обработают противогололедными материалами подходы к ним.

Напомним, сегодня, 23 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильный и мокрый снег, а также гололед. В МЧС просят свердловчан воздержаться от туристических походов.