В Екатеринбурге ожидается сильный снегопад

На этой неделе в Екатеринбурге ожидается сильный снегопад. Службы благоустройства города находятся в полной готовности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, завтра, 21 ноября, ожидается сильный снег. Информация о неблагоприятных погодных условиях уже доведена до территориальных органов мэрии Екатеринбурга и руководителей учреждений, отвечающих за содержание объектов улично-дорожной сети.

Как заверили в администрации, коммунальщики готовы к вызовам природы. При необходимости на улицы будет выведена дополнительная техника для расчистки города от снежных масс.

Ранее стало известно, что 10% опрошенных жителей Екатеринбурга продлят свои новогодние каникулы за счет отпусков и отгулов.