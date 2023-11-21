21 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец напал с ножом на мать с сыном из-за фразы о том, что его "заказали"

Житель уральского города Ивдель обвиняется в покушении на убийство двух человек. Поводом для нападения стала фраза о том, что его якобы кто-то "заказал".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ночью 18 ноября в квартире одного из домов в поселке Пелым. 49-летний мужчина выпивал в компании знакомых. В какой-то момент у него возник конфликт с 63-летней матерью хозяина квартиры. Во время ссоры он схватил нож и причинил женщине несколько ранений, в том числе в жизненно важные органы.

На шум пришел ее 44-летний сын, который также получил удары ножом. Решив, что родственники скончались, уралец ушел из квартиры, но вскоре был задержан. Жизни пострадавших удалось спасти благодаря оказанной им медпомощи.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска территориального ОВД, узнав о произошедшем и о том, что фигурант с места преступления скрылся, незамедлительно приняли меры к установлению его местонахождения. Вскоре он был задержан на территории поселка.

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

"При опросе мужчина пояснил оперативникам, что конфликт с женщиной разгорелся из-за того, что она сказала ему, что он не должен жить, потому что его кто-то "заказал". Когда подозреваемый стал выяснять, кто именно его "заказал", дама отказалась отвечать. Тогда он вспылил, вооружился первым попавшимся под руку колюще-режущим предметом и стал наносить потерпевшей удары, действуя, как отметил задержанный, "по инерции". Таким же "инерционным" способом он попытался расправиться и с сыном потерпевшей", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас по делу назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинские, молекулярно-генетические, дактилоскопические. Решается вопрос о проведении психолого-психиатрической судебной экспертизы для задержанного. По решению суда мужчина заключен под стражу.

Теги: нож, нападение, Ивдель, Пелым, полиция, СК


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