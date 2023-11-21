21 Ноября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Четвертый экодом открылся в Тюмени

Четвертый экодом открылся в Тюмени сегодня, 21 ноября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новая просветительская площадка "Кристалл" от ТЭО и компании "СИБУР" с пунктом приема вторсырья заработала у одноименного торгового центра по адресу улица Дмитрия Менделеева 1/3.

"Кристалл" стал четвертым мультицентром в городе и пятым в Тюменской области. В экодоме можно: сдать вторсырье для дальнейшей переработки; посещать экоуроки и мастер-классы; читать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки; играть в настольные игры; обменивать старые книги на новые.

экодом(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, что все мероприятия проекта "Экодом" — бесплатные.

Напомним, ранее компании ТЭО, СИБУР при поддержке Правительства области уже открыли три экодома в Тюмени. За год работы их посетили около 30 000 человек. 20 октября губернатор Александр Моор открыл экодом "Спортивный" в Центре гимнастики в Тобольске.

Тогда губернатор отметил, что уже работающие экодома в Тюмени открыты в отдельных помещениях. На новой площадке реализован другой подход – она создана в холле Центра гимнастики, где проходит большое количество детей и их родителей. По словам Моора, - это простое и очевидное решение, ведь экологическое воспитание - длительный процесс, и нужно начинать его с детей. Он призвал тиражировать эту практику и в других социальных учреждениях.

Теги: экодом, экология, сибур


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