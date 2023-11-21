В Ozon увидели риск роста цен на товары в случае принятия законопроекта о маркетплейсах

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что принятие законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, повлияет на стоимость конечной продукции для покупателей, пишет РБК.

По словам Минаева, владельцы онлайн-площадок будут вынуждены повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед.

О рисках для отрасли заявили также представители Wildberries, "Яндекс.Маркета", AliExpress, производителей и поставщиков товаров.

Поправки в законы "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" и "О защите прав потребителей", которые повлияют на работу маркетплейсов, внесла в Госдуму группа депутатов в конце сентября.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов. В ходе совещания гендиректор "Почты России" Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности компании, в том числе — введение сбора с маркетплейсов, что в конечном счете отразилось бы на покупателях. По данным РБК, Мишустин не поддержал предложение.