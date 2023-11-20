В Нижнем Тагиле водитель сбил 11-летнего школьника и скрылся

В Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах ДТП с участием школьника. Виновник инцидента скрылся, но затем сдался полицейским.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось еще 11 ноября напротив дома № 66А на Черноисточинском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. После этого автовладелец скрылся с места ДТП.

В результате пострадал 11-летний мальчик, который направлялся в школу. Его доставили в детскую городскую больницу с переломом голеней.

Водитель в дальнейшем самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию. Он рассказал, что якобы отвлекся на телефон и не увидел красный сигнал светофора. А после наезда на школьника испугался и уехал с места ДТП.

В отношении автомобилиста инспекторы составили административные материалы. Ему грозит лишение водительских прав.