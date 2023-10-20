20 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле задержали 16-летнего подростка, помогавшего мошенникам

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух "бегунков", которые забирали у пенсионеров деньги и переводили мошенникам. Одному из задержанных оказалось всего 16 лет.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, одной из жертв аферистов стала 64-летняя пенсионерка: вечером ей на домашний телефон позвонила неизвестная и заявила, что ее племянница якобы попала в ДТП, поэтому нужны деньги на операцию. Пожилая женщина вместо того, чтобы положить трубку, рассказала, что имеет накопления в 300 тысяч рублей. На это мошенница ответила, что к ней приедет "сотрудник полиции Дмитрий" и ему нужно передать всю сумму.

Через некоторое время на пороге квартиры пенсионерки действительно объявился неизвестный, забрал деньги и ушел. Лишь после этого бабушка позвонила родственникам и узнала, что с племянницей все в порядке.

Настоящие полицейские установили, что курьером был 16-летний подросток. Он рассказал силовикам, что такой вид заработка ему предложила девушка, с которой он общался в мессенджере. Задачей парня было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные мошенниками счета. За "работу" ему полагалось 2% от общей суммы украденного.

Затем "бегунок" позвал приятеля, пообещав легко заработать. В течение нескольких дней молодые люди забирали деньги у пенсионеров как в Нижнем Тагиле, так и в ближайших городах области. Они успели собрать таким способом около 2 млн рублей, пока их не задержали.

Как выяснили полицейские, подросток воспитывается в неполной семье. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

Теги: мошенники, подросток, Нижний Тагил


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