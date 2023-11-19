Азаров сообщил, куда привел Украину путь в Евросоюз

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) вновь отодвигаются. Между тем, путь в ЕС не принес жителям страны улучшения жизни.

Напротив, с 2014 г. многократно выросли тарифы и цены, приводит ТАСС публикацию Азарова в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Напомним, ранее Азаров выразил мнение, что украинский сельскохозяйственный сектор в будущем попадет в тяжелую ситуацию – стране уже пришлось залезть в стратегические резервы.

Даже подсолнечник, который никогда не был убыточным, тоже показывает минусовую тенденцию, написал Азаров в своем telegram-канале. В этом году убытки ожидаются на уровне минус $11 за т, в следующем могут вырасти до минус $21 за т.

"По "зерновым коридорам" из страны вывезли 40 млн т и 30 млн т – через порты в рамках "зерновой сделки". Получается, что Украина залезла в стратегические продовольственные резервы", - написал Азаров.

Позже, в начале октября, Азаров заявил, что на территории Украины осталось 23 млн человек.

"В документе миграционной службы Украины говорится, что на территории страны осталось 23 млн. человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", - пишет Азаров.

По данным Всемирного банка, в 2021 году численность населения Украины составляла 43,79 млн человек.