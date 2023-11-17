В Пыть-Яхе возбудили дело из-за нападения на школьника

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Соответствующее поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

Дело возбуждено по статье "Вымогательство денежных средств с применением насилия".

По данным СКР, 12 ноября около 19.00 мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в первом микрорайоне "Центральный" города Пыть-Яха, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, отчего последний потерял сознание.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лица, совершившего противоправные действия в отношении ребенка.

Отметим, что СМИ ранее сообщали, будто бы ребенка до потери памяти избили старшеклассники.