17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Пыть-Яхе ребенка избили до потери памяти

В Пыть-Яхе старшеклассники избили 12-летнего мальчика до потери памяти, сообщает Neft.

По данным СМИ, мальчику сложно говорить. Он плохо помнит инцидент, что затрудняет расследование. Мальчик растет в многодетной семье. Его отец недавно умер, и он находится на обеспечении матери и своего 30-летнего старшего брата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, 12-летнего ребенка избили трое подростков, когда он возвращался из магазина. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

Теги: Пыть-Ях, ребенок, потеря памяти, избиение


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