В Пыть-Яхе ребенка избили до потери памяти

В Пыть-Яхе старшеклассники избили 12-летнего мальчика до потери памяти, сообщает Neft.

По данным СМИ, мальчику сложно говорить. Он плохо помнит инцидент, что затрудняет расследование. Мальчик растет в многодетной семье. Его отец недавно умер, и он находится на обеспечении матери и своего 30-летнего старшего брата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, 12-летнего ребенка избили трое подростков, когда он возвращался из магазина. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.