17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Православная Церковь Молдовы не собирается в Румынию

Православная Церковь Молдовы сохранит свой нынешний статус и не собирается присоединяться к Румынскому Патриархату (РП), заявил викарий Молдавско-Кишиневской митрополии епископ Иоанн (Мошнегуцу) после встречи, на которой присутствовали благочинные и настоятели монастырей республики.
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В Молдавии активизировалась работа РП и местных властей, направленная на то, чтобы Церковь отмежевалась от Московского Патриархата и перешла в Румынский. Несколько священников ранее самовольно это сделали. Они были запрещены в служении.

"Ранее прозвучало, что Православная Церковь Молдовы вместе со своим духовенством присоединится к Бессарабской митрополии. Сегодня мы развенчиваем эту ошибочную позицию, продвигаемую в некоторых СМИ... Духовенство и народ остаются верными Православной Церкви Молдовы и высокопреосвященному Владимиру. Переговоров о присоединении Православной Церкви Молдовы к Румынскому Патриархату не будет", - подчеркнул иерарх.

На днях представители Бессарабской митрополии заявили, что в самое ближайшее время в ее ряды перейдут 13 священников Молдавско-Кишиневской митрополии РПЦ. А потом еще около 50.

Недавно Румынская Церковь объявила себя единственной канонической на территории Молдавии. Притом что Кишиневская епархия РПЦ была учреждена в 1813 году, а Бессарабская митрополия РП была основана только в 1918 году после захвата Бессарабии Румынией и, с перерывом в 1940-1941 гг., действовала до 1944 года, когда Молдавия была освобождена от фашистской оккупации. В 1992 году, то есть сразу после развала СССР, митрополия возобновила свою деятельность, направленную на румынизацию православных.

Теги: молдавия, румыния, церковь, православие


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