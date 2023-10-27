28 Октября 2023
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Фото: www.strani.ru

Запущен украинский сценарий? Румынская Церковь заявила, что она единственная каноническая в Молдавии

Румынская Православная Церковь сделала давно ожидаемый шаг - объявила себя единственной канонической на территории Молдавии.
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Бессарабская митрополия Румынского Патриархата (РП) опубликовала заявление, в котором сказано, что Священный Синод Православной Церкви Молдовы (в составе РПЦ) – "самозваный", а ее иерархия индоктринирована идеологией Русского Мира.

"Исторически и канонически Румынская Православная Церковь в лице Бессарабской митрополии является единственным церковным институтом, имевшим и имеющим каноническую юрисдикцию на нынешней территории Республики Молдова. <...> Румынская Православная Церковь представляет собой древнейшую и наиболее аутентичную православную традицию в этом регионе, и попытка ее дискредитации противоречит фундаментальным ценностям православия", – говорится в заявлении.

Кроме того, сделана заявка на выдавливание православных молдован и перевод их в РП. Митрополия заверила, что приложит "все возможные усилия, пока все православные общины Республики Молдова не возвратятся в лоно Матери-Церкви".

На днях стало известно, что от имени митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира было направлено письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором рассказывается о тяжелом положении Церкви на территории Молдавии и о неправильной политике РПЦ. Патриарх укоряется за неуважение к молодаванам и непонимание их. Ассоциация православных экспертов полагает, что за письмом стоит прозападный секретарь митрополии Вадим Кейбаш, тесно работающий с кишиневскими властями, заинтересованными в выдавливании Церкви.

Радикальный шаг РП знаменует переход к тому же сценарию, который продавливается на Украине, - с попыткой запретить Церковь и втянуть верующих в раскол, которому придается видимость каноничности. В обоих случаях это обосновывается необходимостью противостоять России и Русскому Миру.

Характерно, что, согласно священным канонам, на одной территории не может быть двух православных церквей. Кишиневская епархия РПЦ была учреждена в 1813 году. А Бессарабская митрополия РП была основана только в 1918 году после захвата Бессарабии Румынией и, с перерывом в 1940-1941 гг., действовала до 1944 года, когда Молдавия была освобождена от фашистской оккупации. В 1992 году, то есть сразу после развала СССР, митрополия возобновила свою деятельность, направленную на румынизацию православных.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон недавно заявил, что власти республики готовят атаку на Церковь и ее имущество.

Теги: церковь, молдавия, румыния, православие


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