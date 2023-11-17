17 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Центр интеллектуальной транспортной системы во Владимире уже оснащают современным оборудованием

Продолжаются мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации. Они проводятся в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Основная цель ИТС – обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Этому будет способствовать автоматизация процесса управления движением на дорогах в целом в тесном взаимодействии с подсистемами, направленными на повышение безопасности и параметров эффективности дорожного движения.

Камера видеонаблюдения в парке(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, на сегодняшний день завершены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования Центра управления ИТС. Специалисты смонтировали видеостену, установили необходимое телекоммуникационное оборудование, создали три рабочих места операторов. 

В состав новой структуры войдут центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом. Специалистам предстоит принимать участие в управлении транспортными потоками на улично-дорожной сети города Владимира. В том числе на экранах будет отображаться вся информация о движении общественного транспорта, что позволит отрегулировать и оптимизировать автобусные маршруты, оперативно предотвращать заторы и пробки на дорогах.

При выполнении государственного контракта в 2023 – 2025 годах запланировано модернизировать и подключить к центру управления 27 адаптивных светофорных объектов, установить 74 видеодетектора транспорта, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию. 

интеллектуальная транспортная система, владимирская агломерация(2023)|Фото: avo.ru

Реализация проекта по созданию ИТС Владимирской городской агломерации рассчитана до конца 2030 года. Дополнительно будет модернизировано ещё 37 светофорных объектов, установлено 142 видеодетектора транспорта, 86 видеокамер наблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также 3 автоматических дорожных метеостанции.

Теги: транспортная система, центр мониторинга, дорожное движение


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