Центр интеллектуальной транспортной системы во Владимире уже оснащают современным оборудованием

Продолжаются мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации. Они проводятся в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Основная цель ИТС – обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Этому будет способствовать автоматизация процесса управления движением на дорогах в целом в тесном взаимодействии с подсистемами, направленными на повышение безопасности и параметров эффективности дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, на сегодняшний день завершены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования Центра управления ИТС. Специалисты смонтировали видеостену, установили необходимое телекоммуникационное оборудование, создали три рабочих места операторов.

В состав новой структуры войдут центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом. Специалистам предстоит принимать участие в управлении транспортными потоками на улично-дорожной сети города Владимира. В том числе на экранах будет отображаться вся информация о движении общественного транспорта, что позволит отрегулировать и оптимизировать автобусные маршруты, оперативно предотвращать заторы и пробки на дорогах.

При выполнении государственного контракта в 2023 – 2025 годах запланировано модернизировать и подключить к центру управления 27 адаптивных светофорных объектов, установить 74 видеодетектора транспорта, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию.

Реализация проекта по созданию ИТС Владимирской городской агломерации рассчитана до конца 2030 года. Дополнительно будет модернизировано ещё 37 светофорных объектов, установлено 142 видеодетектора транспорта, 86 видеокамер наблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также 3 автоматических дорожных метеостанции.