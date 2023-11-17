Байден подписал временный бюджет США без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден подписал "временный бюджет" страны, что позволит Америке избежать так называемого шатдауна – периода существования без бюджета. Ранее законопроект о временном финансировании (CR) был одобрен сенатом.

Без CR действие текущего бюджета закончилось бы вечером в пятницу, 17 ноября. Временный бюджет предусматривает финансирование социальных и экономических блоков правительства до 19 января, оборонных – до 2 февраля. За это время Белому дому и парламенту предстоит найти компромисс и принять годовой бюджет.

Американские СМИ отмечают, что CR предусматривает минимально достаточное финансирование по основным статьям расходов, увеличение трат не предусмотрено, также откладываются пакеты военной помощи Израилю и Украине, различные виды гуманитарной помощи и т.д.