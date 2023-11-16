Депутата Лисняка, объявленного в федеральный розыск, могут лишить полномочий

В заксобрании Пермского края постоянная депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направила на рассмотрение краевого парламента вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Ильи Лисняка.

Информацию Накануне.RU подтвердили в краевом заксобрании.

Причиной стал пропуск парламентарием пленарных заседаний - он пропустил шесть заседаний подряд. Ранее депутату запретили участвовать в заседаниях краевого парламента дистанционно. Напомним, с просьбой участвовать в заседании в режиме онлайн к спикеру заксо Валерию Сухих обратился сам Лисняк. Однако по словам Сухих, сейчас нет такой возможности- ни юридической, ни технической, поскольку дистанционный режим работы заксобрания отменен. Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом также прекратил действие.

Причины, по которым парламентарий не может посетить заседание заксобрания в комиссии, признали неуважительными. По новым правилам, это может стать основанием для прекращения полномочий.

Также у комиссии возникли вопросы к данным о доходах парламентария. В заксобрании пояснили, что депутат указывал не все данные в своих документах.

Напомним, в Пермском крае в апреле текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. По последней информации, он находится в Сербии.