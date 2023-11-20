Сбежавший из России прикамский депутат не станет оспаривать лишение мандата

Депутат заксобрания Пермского края, находящийся в федеральном розыске, Илья Лисняк, прокомментировал новость о том, что его могут лишить депутатского мандата, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что не будет оспаривать это решение.

"Буду ли я оспаривать такое решение? Это не имеет никакого смысла. В истории нашей страны имеется 0 случаев, когда мандат возвращали по суду. Да и после моих личных событий этой весны никаких иллюзий на тему независимости российской судебной системы я не испытываю", - написал Лисняк в своем telegram-канале.

По словам Лисняка, перед каждым заседанием он уведомлял председателя отдельным письмом об уважительных причинах отсутствия и якобы эта процедура соответствовала закону. Также Лисняк отрицает наличие ошибок в декларации и обвиняет властей региона в том, что они сфабриковали обвинения против него и развернули деятельность по лишению мандата.

Напомним, в заксобрании Пермского края постоянная депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направила на рассмотрение краевого парламента вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Ильи Лисняка.

Причиной стал пропуск парламентарием пленарных заседаний - он пропустил шесть заседаний подряд. Ранее депутату запретили участвовать в заседаниях краевого парламента дистанционно. Причины, по которым парламентарий не может посетить заседание заксобрания в комиссии, признали неуважительными. По новым правилам, это может стать основанием для прекращения полномочий. Также у комиссии возникли вопросы к данным о доходах парламентария. В заксобрании пояснили, что депутат указывал не все данные в своих документах.

Напомним, в Пермском крае в апреле текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. По последней информации, он находится в Сербии.