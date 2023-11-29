Комитет заксобрания Прикамья поддержал решение о лишении сбежавшего из России Ильи Лисняка мандата

Комитет заксобрания Пермского края по госполитике и местному самоуправлению рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата-справедливоросса Ильи Лисняка.

Как сообщает "Ъ", инициатива поддержана. Вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании заксобрания.

Ранее постоянная депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направила на рассмотрение краевого парламента вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Ильи Лисняка.

Причиной стал пропуск парламентарием пленарных заседаний - он пропустил шесть заседаний подряд. Ранее депутату запретили участвовать в заседаниях краевого парламента дистанционно. Причины, по которым парламентарий не может посетить заседание заксобрания в комиссии, признали неуважительными. По новым правилам, это может стать основанием для прекращения полномочий. Также у комиссии возникли вопросы к данным о доходах парламентария. В заксобрании пояснили, что депутат указывал не все данные в своих документах.

В апреле текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. По последней информации, он находится в Сербии.