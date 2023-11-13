13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В ЮУрГУ создали приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали мобильное приложение, которое призвано бороться с зависимостью от гаджетов.

Прежде всего, отечественная разработка, которая получила название "Цифровая аскетика", призвана помочь школьникам и студентам младших курсов. Скачать приложение пользователи гаджетов на базе операционной системы Android могут в российском магазине RuStore. Приложение предлагает семидневный интерактивный курс, который включает в себя задание на развитие критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом.

При этом особое внимание уделено проблеме кибербуллинга, с которым нередко сталкиваются молодые люди.

Также "Цифровая аскетика" предлагает пользователям ежедневное чтение цитат известных философов: по замыслу создателей, оно должно стимулировать пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном. Кроме того, специалисты ЮУрГУ включили в свою разработку методики полезного чтения и техники дыхания, которые могут быть полезны не только подросткам, но и взрослым, которые стремятся осознанно использовать технологии, сообщают "Известия".

Теги: ЮУрГУ, смартфон, гаджеты


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