15 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

"Единая Россия" поддержит проект бюджета в полном составе

15 ноября в Госдуме состоится второе чтение проекта закона о бюджете России на ближайшие три года.

"Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" намерены голосовать за документ, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" будут против. "ЕР" обещает поддержать проект единогласно, так как в него вошли партийные поправки на 138,6 млрд руб.

Как заявил проректор Финансового университета при кабмине РФ Александр Сафонов, вероятность принятия предложенных партией власти поправок в проект закона о бюджете на следующую трехлетку довольно высока, так как предложения фракции прорабатывались с членами правительства. Сафонов назвал пакет изменений в проект закона как "предвыборный", учитывая набор направлений, выбранных фракцией для дополнительного финансирования.

Как заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, "в тех условиях, в которых находится страна, самые главные социальные обязательства выполняются, наши поправки учтены, поэтому мы в полной мере будем поддерживать бюджет".

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что коммунисты будут поддерживать только свои поправки, которые, "судя по всему, почти все отвергнуты".

Справороссы указали, что "постоянно не решаются вопросы, связанные с межбюджетными отношениями", сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в бюджете-2024 оборонные расходы превысят социальные. Власти заложили 14,2 трлн руб. на безопасность и оборону в 2024 году. Это 38,6% всего бюджета.

Теги: Единая Россия, бюджет России, Госдума


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Ранее 08.11.2023 01:00 Мск Кабмин РФ предложил перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета
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