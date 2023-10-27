Глава РФС осудил слова президента "Урала" про судей

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал недавние высказывания президента ФК "Урал" Григория Иванова в адрес арбитров. Он отметил, что футбольные функционеры не должны позволять себе таких слов.

Напомним, речь идет о словах Иванова, сказанных им по итогам матча с "Ростовом" (2:2). Арбитр по ходу игры вынес несколько спорных решений, а "Урал" упустил победу. В дальнейшем в РФС встали на сторону судьи. А Иванов, не стесняясь в выражениях, обрушился с резкой критикой на арбитров.

Накануне на пресс-конференции после заседания исполкома Российского футбольного союза Дюкова спросили, что он думает о высказываниях президента "Урала" о судьях. По мнению главы РФС, Григорий Иванов "ярко высказался" в частном разговоре с журналистом.

"Это не было интервью. Это был частный комментарий в телефонной беседе. У меня смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, субъекты футбола не должны допускать таких выражений, но с другой стороны – он не вышел к журналистам с тем, чтобы намеренно сделать такое заявление", - цитирует Александра Дюкова официальный сайт РФС.

Как сообщало Накануне.RU, также недавно Григорий Иванов жестко раскритиковал систему видеоассистента арбитра (VAR). Он заявил, что это "зло для нашего футбола".