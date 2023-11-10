10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Полицейские вернули когалымчанину забытые у подъезда сумки с миллионом рублей

Полицейские вернули когалымчанину забытые у подъезда сумки с документами и миллионом рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В Когалыме во время несения службы сотрудники патрульно-постовой службы – старший сержант полиции Вадим Гаврилица, сержант полиции Артур Середа и стажер по должности полицейского Ильяс Мусаев, обнаружили две бесхозные сумки на скамейке возле подъезда многоквартирного дома по улице Привокзальной. Осмотрев находку, стражи правопорядка увидели, что внутри одной из них находятся личные документы и миллион рублей.

Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть, где их коллеги оперативно установили владельца вещей и связались с ним. Оказалось, что мужчина даже не заметил пропажи. С его слов, сумки он случайно забыл на лавочке у подъезда, когда разгружал свой автомобиль.

Правоохранители вернули потерянное имущество гражданину. Как выяснилось, деньги предназначались для покупки автокрана. Местный житель поблагодарил сотрудников ППС за неравнодушие и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Теги: полиция, Когалым, миллион рублей, сумки


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