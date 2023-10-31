Власти Екатеринбурга нашли бизнес-механизм решения проблем общественного транспорта

Власти Екатеринбурга запустили экономические механизмы для улучшения ситуации с пассажирскими автобусными перевозками, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Как следует из конкурсной документации на обслуживание всех 69 автобусных маршрутов общественного транспорта, перевозчики впервые получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров.

Трехлетний контракт позволяет перевозчику планировать работу на достаточно длительный срок, просчитывать прибыли, прогнозировать риски и, что самое главное, планировать развитие: обновлять автопарк, расширять штат и в целом повышать качество обслуживания.

Специалисты комитета по транспорту администрации города Екатеринбурга рассказали о преимуществах такого решения. Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как "Мобильный город" – лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от 3 до 5 лет для приобретения автобусов большей вместимости. В этом заинтересованы как сами перевозчики, улучшающие свою материальную базу, так и городские власти – чтобы повысить уровень транспортного обслуживания населения.

Именно благодаря лизинговой программе ЕМУП "Гортранс" пополнит парк на 35 автобусов большой вместимости, информация об этом поступила в начале сентября. К слову, транспортное предприятие уже заявилось на участие в программе и на следующий год – еще на 30 машин вместимостью не менее 90 человек.

Всего же за последние три года в город прибыли 117 автобусов большого класса, а к концу 2023 года в Екатеринбурге появятся 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В 2024-м планируется приобрести еще 95 автобусов, также муниципалитет активно работает, чтобы закупить 25 двух- или трехсекционных трамваев в максимально короткие сроки.

Трехлетний контракт на обслуживание автобусных маршрутов – самый длительный из всех, что выставлялся на торги городскими властями. Прежние сроки контрактов составляли от нескольких месяцев – в единичном случае – до 2,5 лет.

Ранее стало известно об изменениях в схеме движения общественного транспорта. За счет этого общественный транспорт постепенно начнет обслуживать микрорайон Новокольцовский, кампус УрФУ, поселок Карасьеозерск-2, СНТ "Звездочка" и многие другие территории, а жители Академического и Солнечного станут испытывать гораздо меньше проблем с выездом или въездом в районы.