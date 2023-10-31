31 Октября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

СМИ: В Израиле признали существование плана по переселению жителей Газы в Египет

Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте, сообщает Associated Press.

По данным агентства, документ датирован 13 октября. В нем излагалась идея переместить 2,3 млн жителей анклава в палаточные городки на севере Синая, а затем построить постоянные города и создать гуманитарный коридор.

В то же время в Израиле будет создана зона безопасности, чтобы предотвратить въезд перемещенных палестинцев.

По данным газеты The Times of Israel, этот документ был "концептуальной бумагой" и серьезных дискуссий по нему не проводили, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы. Каир недоволен давлением, которое на него оказывает Запад с требованием открыть КПП с сектором Газа.

Теги: египет, сектор газа, синайский полуостров, беженцы


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