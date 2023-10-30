Курганская область завершила уборку зерна и овощей

Ход уборочной кампании, а также другие вопросы социально-экономического положения регионов Уральского федерального округа с главными федеральными инспекторами обсудил полномочный представитель президента Владимир Якушев на оперативном совещании.

"Курганская область полностью завершила уборку зерновых культур и овощей. Остальные аграрные регионы Уральского федерального округа также заканчивают работы в полях. Погодные условия, конечно, осложняют ситуацию, однако уральские сельхозпроизводители имеют достаточно опыта, чтобы успешно довести дело до конца. Урожай, по предварительным подсчётам, обещает быть неплохим", – подчеркнул полпред.

В целом по УрФО завершена уборка 94 процентов площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми. Намолочено 6,2 млн тонн зерна (средняя урожайность - 18,4 центнера с гектара). Картофель и овощи убраны с 95 процентов площадей: картофеля накопано 767 тысяч тонн (средняя урожайность - 208,2 центнера с гектара), овощей собрано 134 тонны (средняя урожайность - 361,2 центнера с гектара). Регионы также заканчивают уборку масличных культур и занимаются севом озимых.

Ещё одной ключевой темой оперативного совещания стала подготовка и прохождение осенне-зимнего периода в УрФО. Отопление включено во всех регионах федерального округа. В субъектах продолжаются проверки Ростехнадзора и выдача муниципалитетам паспортов готовности.