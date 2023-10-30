30 Октября 2023
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Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменской области компенсируют 186 миллионов рублей за тушение лесных пожаров

Тюменская область получит более 186 млн рублей из резервного фонда правительства РФ в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров в 2023 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в течение пожароопасного сезона 2023 года в Тюменской области было ликвидировано 218 лесных пожаров, 70,6% из них – в течение первых суток с момента начала тушения. Для тушения пожаров активно использовалась авиация.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, уже отмечают новоселье.

"Как и обещал, поддержали всех, кого коснулась беда. Только погорельцам из Тюменского района мы выплатили более 100 млн руб. Сделали это оперативно, чтобы люди за лето смогли решить вопрос с жильем, восстановить постройки, обзавестись хозяйством", - написал Моор в своем telegram-канале. В общей сложности в Тюменском и Тобольском районах из областного бюджета поддержали свыше 250 человек, чье имущество пострадало весной из-за огненной стихии.

Кроме Тюменской области, компенсацию получат еще 10 регионов страны, в которых расходы на тушение возгораний весной и летом 2023 года превысили объем средств, ранее выделенный на борьбу с лесными пожарами.

Так, деньги будут выделены и ближайшим соседям Тюменской области - Свердловской области и Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Кроме того, компенсации получат Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Томская и Магаданская области.

Общий объем компенсаций превысит 2,5 млрд рублей.

Теги: лесной пожар, компенсация, правительство


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