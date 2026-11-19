Politico: Германия готовит план помощи Киеву на случай победы Ле Пен во Франции

Германия предлагает создать механизм "бюджетного резерва", который позволит ЕС привлекать дополнительные средства для помощи Киеву сверх запланированных. По данным Politico, решение о привлечении заемных средств будет приниматься квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, что исключит возможность блокировки отдельными странами.

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Необходимость такого механизма вызвана политической нестабильностью в Европе и опасениями того, что к власти в странах приходят противники финансирования Украины. В частности, Германия опасается победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, так как она отвергает это. Также опасения вызывает рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). А в самой Германии уже 42% жителей считают поставки оружия Украине чрезмерными. Это максимум за все время.

В ответ на возможное сокращение помощи со стороны Франции Зеленский заявил, что этот отказ повлечет за собой потери для самой Франции. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за помощь Киеву, но недавно признал высокую нагрузку на бюджеты стран ЕС. И страны становится все труднее уговаривать выделять деньги Киеву. Поэтому он настаивает на том, что все страны ЕС должны разделить это бремя.