Глава Минздрава Красноярского края предложил сокращённым медикам переобучиться

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко предложил сокращённым медикам пройти переобучение. Заявление он сделал во время одной из публичных встреч.

О состоявшемся разговоре рассказал на своих страницах в соцсетях депутат Ачинского окружного совета Дмитрий Куликов. Одной из тем беседы стало то, что в Ачинском округе будет сокращено более 200 медиков.

"На встрече я прямо спросил руководство краевой медицины о судьбе этих сотрудников. Внятного ответа так и не прозвучало", - написал Куликов.

К посту политик прикрепил видео, в котором министр Коноваленко предлагает сокращённым медикам пройти переобучение.

"Важно, чтобы людям, в соответствии с законодательством, предлагали место работы. Мы отрабатывали с главами, службой занятости. Помимо тех вакансий, что есть внутри больницы, обязательно должен участвовать муниципалитет. У службы занятости много вакансий на переобучение. Здесь задача – правильно отработать", - сказал Коноваленко.

В ответ Куликов уточнил, что, когда человеку более 50 лет, переобучаться сложно. Коноваленко парировал: ему 48 лет, и он прошёл переобучение, чтобы стать министром здравоохранения, и эта задача была для него непростой.