В Екатеринбурге отправили за решетку насильника и убийцу двух девочек

В Екатеринбурге вынесен приговор за изнасилования и убийства двух девочек более 30 лет назад. Совершившего эти преступления надолго отправили за решетку.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Андрей Шевнин. Как было установлено, в октябре 1994 года осужденный и его дядя в квартире по улице Начдива Онуфриева в уральской столице надругались над 13-летней девочкой. Опасаясь, что жертва сообщит обо всем в правоохранительные органы, насильники убили ее.

Решив, что подруга девочки может указать на их причастность, преступники заманили ее в ту же квартиру, где также надругались и убили. После этого злоумышленники на машине вывезли тела детей в лесной массив на северный берег Чусовского озера, подожгли их и скрылись.

Вычислить предполагаемых насильников и убийц удалось лишь спустя многие годы. Как сообщили в региональном Следственном комитете, раскрыть преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов СКР и полицейских, а также благодаря тщательному анализу и исследованию доказательств. Были проведены допросы, проверка показаний на месте, судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Как отметили в прокуратуре, сам Шевнин своей вины так и не признал. Сегодня, 19 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему 14 лет колонии строгого режима. В пользу потерпевших с него взыскана компенсация морального вреда.

В пресс-службе судов Свердловской области уточнили, что Шевнин обязан выплатить по 2 млн рублей двум потерпевшим. Что касается сообщника, по информации суда, в связи с его смертью уголовное дело в отношении него было прекращено. Однако в СК говорят, что дядя находится в розыске, так как у следствия нет достоверных сведений о его гибели.