В Прикамье на девять лет осудили женщину, по вине которой в ДТП погибли два человека

Нытвенский районный суд в Оханске вынес приговор 43-летней местной жительнице. Ее признали виновной по пп. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Пермского края.

Суд установил, что в августе 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, ехала на автомобиле "Хендай Соната" с тремя пассажирами. На автодороге "Дыбки - Таборы - Оханск" в Оханском муниципальном округе она не справилась с управлением, и машина съехала с проезжей части.

В результате аварии погибли два пассажира — 20-летний сын обвиняемой и 35-летняя местная жительница. Еще одному пассажиру причинён тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев. На основании ст. 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее двумя малолетними детьми 14-летнего возраста.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск: с осужденной взыскан 1 млн рублей в пользу родственника одной из потерпевших в счёт компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.