Жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, отмечают новоселье

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, уже отмечают новоселье.

"Как и обещал, поддержали всех, кого коснулась беда. Только погорельцам из Тюменского района мы выплатили более 100 млн руб. Сделали это оперативно, чтобы люди за лето смогли решить вопрос с жильем, восстановить постройки, обзавестись хозяйством", - написал Моор в своем telegram-канале.

Также глава области привел истории нескольких семей, чье имущество пострадало от огня. Дом Валентины Панченко из села Успенка пожарным не удалось отстоять. Хозяева успели только вывезти документы и ценные вещи. Новое жилье супруги приобрели на компенсационные выплаты. У семьи Людмилы Лепешкиной в пожаре погибли домашние животные и скот. В Успенке у нее была своя сыроварня – молоко давали козы.

"Лично виделся с Людмилой в мае на месте пожара, пообещал помочь. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Лепешкины не опустили руки. Людмила и ее отец воспользовались программой социального контракта, восстановили хозяйство. К зиме рассчитывают получить первую продукцию", - написал Моор.

В общей сложности в Тюменском и Тобольском районах из областного бюджета поддержали свыше 250 земляков, чье имущество пострадало весной из-за огненной стихии. Одна из главных задач сейчас – минимизировать последствия лесных и природных пожаров.

Напомним, ранее в Тюменской области из-за бушующих пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая в регионе ввели режим ЧС. О новой мере сообщил глава региона Александр Моор. В своем видеообращении губернатор попросил соблюдать противопожарные меры - например, не ездить на пикники и не разводить огонь на дачных участках.

Кроме того, власти Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20.00. Изменения в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" внес губернатор Тюменской области Александр Моор. Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение. Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса. "Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М". С 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров. В регионе будут развивать беспилотную авиагруппировку, которая сможет искать пожары и нарушителей режима посещения лесов.