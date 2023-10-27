ЦБ предложит правительству еще повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Центральный банк России будет рекомендовать правительству еще раз повысить минимальный первоначальный взнос по всем видам льготной ипотеки из-за риска надувания пузыря в этом сегменте кредитования, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Уже не просто признаки перегрева ипотечного рынка. Риски сохраняются. Мы начали принимать меры. Ипотека в сентябре выросла на 10%. В рыночном сегменте выдача ипотеки замедляется. Мы считаем, что надо рекомендовать правительству еще поднять размер первоначального взноса", - сказала председатель ЦБ журналистам.

Ранее правительство повысило с 15% до 20% минимальный размер первоначального взноса по всем видам льготной ипотеки.

Набиуллина не уточнила, на сколько ЦБ предложить поднять минимальный размер первоначального взноса.