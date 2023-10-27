Якутские власти рекомендовали школам не праздновать Хэллоуин

Министерство образования и науки Якутии разослало в школы республики письмо с настоятельной рекомендацией не отмечать Хэллоуин.

Документ подписан первым заместителем министра Алевтиной Аргуновой, она предлагает принять меры по недопущению празднования Хэллоуина.

В школах должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, говорится в том же письме, фото которого опубликовало издание SakhaDay.

"Министерство не имеет права приказывать, но мы советуем всем образовательным учреждениям, в том числе дошкольным и дополнительного образования, воздержаться от проведения чуждого нам праздника", – цитирует "Комсомольская правда" руководителя пресс-службы ведомства Веру Неймохову.