28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Якутские власти рекомендовали школам не праздновать Хэллоуин

Министерство образования и науки Якутии разослало в школы республики письмо с настоятельной рекомендацией не отмечать Хэллоуин.

Документ подписан первым заместителем министра Алевтиной Аргуновой, она предлагает принять меры по недопущению празднования Хэллоуина.

В школах должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, говорится в том же письме, фото которого опубликовало издание SakhaDay.

"Министерство не имеет права приказывать, но мы советуем всем образовательным учреждениям, в том числе дошкольным и дополнительного образования, воздержаться от проведения чуждого нам праздника", – цитирует "Комсомольская правда" руководителя пресс-службы ведомства Веру Неймохову.  

Теги: якутия, хэллоуин, школа, запрет


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