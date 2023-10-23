В России втрое выросло количество приговоров за измену Родине

За январь – июнь 2023 г. за фейки об армии осужден 21 человек. Это больше, чем за весь 2022 г. При этом выросло количество приговоров за госизмену.

Из всех наказанных в первые полгода 2023-го за фейки об армии восемь человек приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно, приводит "Ъ" данные Судебного департамента при Верховном суде. Еще 10 человек оштрафованы. В 2022 г. по этой же статье УК РФ осуждены 14 человек, двое из которых получили реальное лишение свободы. В три с лишним раза выросло число приговоров за измену родине: если в первом полугодии прошлого года их было всего четыре (в одном из случав приговор вынесен условно), то в этом году — уже 15, все сроки – реальные.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Об этом политик заявил на закрытой части пленарного заседания, сообщила пресс-служба Госдумы. Володин также предложил обдумать вопрос, где их размещать, учитывая, что регионы не хотят принимать предателей.

До этого Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба.