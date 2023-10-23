Гагин: У российской ПВО уже есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

Российские системы ПВО уже имеют опыт взаимодействия с американскими баллистическими ракетами ATACMS, поставленными Киеву, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ранее появилась информация о том, что украинцы нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS. "Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами", — сказал Гагин.

На прошлой неделе США подтвердили, что передали Украине ракеты большой дальности ATACMS. Дальность действия отправленных ракет - 165 км.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее заявил, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью.