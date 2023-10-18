Белый дом подтвердил поставку ракет ATACMS на Украину

США передали Украине ракеты большой дальности ATACMS, сообщила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

"Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности", - цитирует ее ТАСС.

Как сообщило агентство Associated Press, за "последние несколько дней" США передали Украине "менее дюжины" ATACMS. Дальность действия отправленных ракет - 165 км.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее заявил, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью.

Ранее сообщалось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю. Президент США Джо Байден полагает, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать "международную безопасность".