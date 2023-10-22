В 2024 году начнется сборка спутников для российского аналога StarLink

В 2024 году стартует производство спутников "Скиф", которые должны создать одноименную орбитальную группировку в рамках программы "Сфера". "Сфера" должна будет обеспечить страну интернетом и связью, она станет аналогом британского проекта OneWeb и StarLink Илона Маска.

В "Сфере" будет пять группировок спутников, предоставляющих услуги связи, еще пять будут обеспечивать наблюдение.

Пока ведется эскизная разработка проекта. Запуск спутников планируется осуществить в 2026-2027 годах - по два аппарата на одну ракету-носитель "Союз-2.1б", - передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.