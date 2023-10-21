Baza: "Аэрофлот" аннулировал сотни билетов на рейс Екатеринбург – Пхукет, стоивших в шесть раз дешевле нормы

В Екатеринбурге аннулированы сотни билетов на прямой рейс из столицы Урала на тайских Пхукет.

На днях туристы заметили, что можно недорого улететь из Екатеринбурга на Пхукет. За билеты туда-обратно с датой вылета в ноябре 2023, феврале-марте 2024 гг. перевозчик просил до 20 тыс. вместо 120 тыс. Купить их успели 400–500 человек. Сегодня радостным путешественника пришли уведомления, что билеты "некорректно оформлены" и аннулированы.

В авиакомпании объяснили, что виноват сбой: на борт не пустят, деньги вернут в ближайшие 10 дней. Цены встали на место: от 60 тыс. за билеты с пересадкой. В письме "Аэрофлот" предложил всем купить новые билеты с 30% скидкой на места в эконом-классе, пишет Baza.

Напомним, в начале октября 2023 г. стало известно, что вскоре появится прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку. Как рассказала чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, рейсы начнут выполняться с 4 ноября.

"Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Вчера я получила официальное сообщение из МИД России, что Azur Air назначен перевозчиком для прямых регулярных авиарейсов между несколькими городами России и Шри-Ланкой, в том числе и Екатеринбургом", - рассказала посол, отвечая на вопрос Накануне.RU.