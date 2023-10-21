Baza: "Аэрофлот" аннулировал сотни билетов на рейс Екатеринбург – Пхукет, стоивших в шесть раз дешевле нормы

22 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Baza: "Аэрофлот" аннулировал сотни билетов на рейс Екатеринбург – Пхукет, стоивших в шесть раз дешевле нормы

В Екатеринбурге аннулированы сотни билетов на прямой рейс из столицы Урала на тайских Пхукет.

На днях туристы заметили, что можно недорого улететь из Екатеринбурга на Пхукет. За билеты туда-обратно с датой вылета в ноябре 2023, феврале-марте 2024 гг. перевозчик просил до 20 тыс. вместо 120 тыс. Купить их успели 400–500 человек. Сегодня радостным путешественника пришли уведомления, что билеты "некорректно оформлены" и аннулированы.

В авиакомпании объяснили, что виноват сбой: на борт не пустят, деньги вернут в ближайшие 10 дней. Цены встали на место: от 60 тыс. за билеты с пересадкой. В письме "Аэрофлот" предложил всем купить новые билеты с 30% скидкой на места в эконом-классе, пишет Baza.

Напомним, в начале октября 2023 г. стало известно, что вскоре появится прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку. Как рассказала чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, рейсы начнут выполняться с 4 ноября.

"Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Вчера я получила официальное сообщение из МИД России, что Azur Air назначен перевозчиком для прямых регулярных авиарейсов между несколькими городами России и Шри-Ланкой, в том числе и Екатеринбургом", - рассказала посол, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Теги: "Аэрофлот", Екатеринбург - Пхукет, самолет, билет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети