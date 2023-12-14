14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На "Аэрофлот" подали в суд за аннулирование дешевых билетов из Екатеринбурга в Пхукет

Пассажиры "Аэрофлота", чьи билеты по направление Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург были отменены в одностороннем порядке, подали на компанию в суд. Коллективный иск содержит заявления 54 пассажиров. Об этом в своих соцсетях сообщил адвокат Адвокатской палаты города Москвы Владислав Ватаманюк.

По его словам, истцов в этой истории может стать больше - группа адвокатов ожидает ответы от перевозчика по еще четверым заявлениям на досудебную претензию. Несмотря на то, что авиакомпания вернула пассажирам деньги за купленные билеты, Ватаманюк считает - "Аэрофлот" обязан возместить своим клиентам разницу в стоимости билетов в размере 7,5 млн рублей с расчетом на 54 человека.

Истцы также в праве требовать неустойку за период просрочки выплаты, компенсацию морального вреда и судебный штраф в размере 50% от удовлетворенной судом суммы. Таким образом, авиакомпания может потерять 11,5-12,5 млн рублей. Дело будет рассматривать Пресненский районный суд Москвы.

Напомним, 21 октября стало известно, что в Екатеринбурге аннулированы сотни билетов на прямой рейс из столицы Урала на тайских Пхукет. За несколько дней до этого туристы заметили, что можно недорого улететь из Екатеринбурга на Пхукет. За билеты туда-обратно с датой вылета в ноябре 2023 и феврале-марте 2024 гг. перевозчик просил до 20 тыс. вместо 120 тыс.

21 октября радостным путешественникам пришли уведомления, что билеты "некорректно оформлены" и аннулированы. В авиакомпании объяснили, что виноват сбой: на борт не пустят, деньги вернут в ближайшие 10 дней. Цены встали на место, оказавшись на уровне 60 тыс. руб. за полет с пересадкой. В письме "Аэрофлот" предложил всем купить новые билеты с 30% скидкой на места в эконом-классе.

Позднее прокуратура внесла представление главе "Аэрофлота" Сергею Александровскому.

Всего "Аэрофлот" мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов. Именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.

Теги: адвокат, Аэрофлот, билет, Екатеринбург, Пхукет


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