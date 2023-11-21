Глава "Аэрофлота" "получил" от прокуратуры из-за аннулирования дешевых билетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет

Прокуратура внесла представление главе "Аэрофлота" Сергею Александровскому из-за массового аннулирования дешевых авиабилетов из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд).

Это следует из ответа заместителя транспортного прокурора на обращение одного из пострадавших пассажиров, который 21 ноября прочли "Известия". Всего "Аэрофлот" мог аннулировать свыше 3 тыс. авиабилетов. Именно столько было оформлено по ошибочно низким тарифам 18 октября.

Напомним, 21 октября стало известно, что в Екатеринбурге аннулированы сотни билетов на прямой рейс из столицы Урала на тайских Пхукет. За несколько дней до этого туристы заметили, что можно недорого улететь из Екатеринбурга на Пхукет. За билеты туда-обратно с датой вылета в ноябре 2023 и феврале-марте 2024 гг. перевозчик просил до 20 тыс. вместо 120 тыс. 21 октября радостным путешественникам пришли уведомления, что билеты "некорректно оформлены" и аннулированы. В авиакомпании объяснили, что виноват сбой: на борт не пустят, деньги вернут в ближайшие 10 дней. Цены встали на место, оказавшись на уровне 60 тыс. руб. за полет с пересадкой. В письме "Аэрофлот" предложил всем купить новые билеты с 30% скидкой на места в эконом-классе.