В России Союз потребителей подал иск к "Аэрофлоту" за аннулирование билетов

Скандал с отмененными перелетами на тайский Пхукет вылился в еще один иск к "Аэрофлоту".

Его подал Союз потребителей России. Его зарегистрировал Пресненский суд Москвы. Если он встанет на сторону общественников, то потерпевшие смогут претендовать на компенсацию, уже отдельно не доказывая противоправные действия авиакомпании.

Речь идет о конфликте потребителей и авиаперевозчика, который 19 октября продал дешевые билеты по маршруту Екатеринбург - Пхукет. 21 октября "Аэрофлоту" сослался на техническую ошибку и аннулировал билеты, вернув людям деньги. В качестве компенсации перевозчик предоставил покупателям скидку в 30% на повторную покупку, а участникам программы лояльности автоматически начислили 5 тыс. миль.

Предложение оформить новый билет в Союзе потребителей России расценили как односторонний отказ исполнить заключенный договор. Эти действия общественники считают противоправными: если договор между сторонами был заключен, его следует исполнить, следует из иска, сообщают "Известия".

Ранее пассажиры "Аэрофлота", чьи билеты по направление Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург были отменены в одностороннем порядке, подали на компанию в суд. Коллективный иск содержит заявления 54 пассажиров.