20 Октября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Моор и Фальков приняли участие в конференции об укреплении духовно-нравственных ценностей России

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции "Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей многонационального народа России", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Конференция, посвященная предстоящему 30-летию Конституции Российской Федерации, проходит в Тюменской областной думе.

"Здесь собрались представители юридической науки, общественных и гуманитарных наук. Все мы понимаем, что значимость Конституции сложно переоценить. Принятая в 1993 году, она стала основой всей правовой системы России. Мы помним, что в непростые 90-е годы образование чаще всего воспринималось в отрыве от воспитания. Сегодня высшее образование неразрывно связано с вопросами воспитания. В вузе происходит не только получение профессиональных знаний, но и формирование ценностного каркаса, мировоззрения, отношения к духовно-нравственным ценностям", – отметил Валерий Фальков.

Александр Моор, Валерий Фальков, конференция, Конституция РФ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор, Валерий Фальков, конференция, Конституция РФ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

События последних лет стали проверкой государства, системы государственного управления и гражданского общества на зрелость и прочность, заявил Александр Моор.

"Такие глубинные черты нашего характера, как взаимопомощь, единство и сплоченность – сегодня стали доминантными. Конституция России выступает для всех нас стратегическим ориентиром. Традиционные духовные и нравственные ценности, суверенитет и многонациональное единство, наше сплочение вокруг национального лидера — это фундаментальная основа для сохранения страны и ее устойчивого развития", – подчеркнул губернатор.

Теги: Александр Моор, Валерий Фальков, конференция, Конституция РФ


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