В Тюмени осудили виновного в нападении на ветерана Великой Отечественной войны

В Тюмени 42-летнего уроженца Южной Осетии приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за нападение на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Калининский районный суд Тюмени признал его виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

Преступление было совершено в апреле 2015 года. Вместе со своими знакомыми подсудимый напал на ветерана - бабушку 1928 года рождения. Они подкараулили ее у дома по ул. Мельничной, где проживал ее внук, и предложили довезти до ее дома на автомобиле. В машине мужчины напали на нее, в результате чего женщина потеряла сознание. Взяв из куртки пенсионерки ключи подсудимый проник в ее квартиру и похитил оттуда 140 тыс. руб., сотовый телефон, подаренный ветерану администрацией города.

Придя в сознание, женщина сообщила о произошедшем своим родственникам и в правоохранительные органы. Через несколько дней сообщник подсудимого был задержан и в последующем осужден к восьми годам лишения свободы.

Подсудимому удалось скрыться, в октябре 2021 года он был установлен. Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости назначил ему наказание 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.