Прокуратура добилась отмены условного приговора осужденному, обокравшему сургутских дольщиков

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура добилась отмены условного приговора осужденному, обокравшему сургутских дольщиков

Прокуратура добилась отмены условного осуждения по уголовному делу о хищении денежных средств у участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд ХМАО-Югры по результатам пересмотра по апелляционному представлению прокурора и жалобам потерпевших изменил приговор. Суд приговорил жителя Югры к шести годам колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (пособничество в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Судом установлено, что подсудимый оказывал услуги населению по приобретению квартир путем заключения договоров долевого участия в строительстве. С февраля 2016 по 2018 г. он неправомерно привлек деньги дольщиков и похитил их. Пострадавшими признаны 25 человек. Сумма ущерба составила более 13 млн руб.

Суд первой инстанции посчитал возможным исправление виновного без изоляции от общества, назначив наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно с испытательным сроком 4 года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

На апелляции было отменено условное осуждение.

Теги: дольщики, хищение, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети