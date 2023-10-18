Прокуратура добилась отмены условного приговора осужденному, обокравшему сургутских дольщиков

Прокуратура добилась отмены условного осуждения по уголовному делу о хищении денежных средств у участников долевого строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд ХМАО-Югры по результатам пересмотра по апелляционному представлению прокурора и жалобам потерпевших изменил приговор. Суд приговорил жителя Югры к шести годам колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (пособничество в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Судом установлено, что подсудимый оказывал услуги населению по приобретению квартир путем заключения договоров долевого участия в строительстве. С февраля 2016 по 2018 г. он неправомерно привлек деньги дольщиков и похитил их. Пострадавшими признаны 25 человек. Сумма ущерба составила более 13 млн руб.

Суд первой инстанции посчитал возможным исправление виновного без изоляции от общества, назначив наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно с испытательным сроком 4 года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

На апелляции было отменено условное осуждение.