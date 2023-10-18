В Екатеринбурге — новый пожар на строящейся "УГМК-Арене"

На строящейся ледовой арене УГМК снова произошел пожар. Черным дым валит изнутри конструкции, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что горит утеплительный материал. На место прибыли 35 человек и 13 единиц техники.

Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.

Напомним, что в августе на "УГМК-арене" также произошел пожар. В тот раз на площади в 10 "квадратов" горели лакокрасочные материалы и все тот же утеплитель.