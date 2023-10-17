17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор предупредил югорских путешественников о вспышке холеры за рубежом

Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа о вспышке холеры за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU.

Наиболее неблагополучными являются страны Африки: Бенин, Бурунди, ДРК, Замбия, Нигер, Судан, а также Юго-Восточной Азии: Бангладеш, Индия, Непал.

Холера - опасное инфекционное заболевание. Инкубационный (скрытый) период составляет от нескольких часов до пяти дней. Возбудители холеры-вибрионы, которые проникают в организм человека через рот вместе с загрязненными водой и пищей.

Основной путь распространения инфекции - через воду, в которую вибрионы попадают вместе с испражнениями больного человека. Реки, пруды могут быть заражены водами канализационных стоков. Из водоемов возбудитель холеры может попасть в организм человека при заглатывании воды во время купания, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Факторами риска могут быть пищевые продукты, инфицированные в процессе их транспортировки, приготовления и хранения. Наиболее опасными являются продукты, которые не подвергаются тепловой обработке - студни, салаты, сырые фрукты, молоко. Заражение возможно и через загрязненные предметы обихода (посуда, постельное белье и пр.).

"При возвращении из путешествия, на борту самолета Вам могут предложить заполнить «Анкету гражданина, прибывающего из-за рубежа», в которой необходимо указать точный адрес постоянного места жительства или временного пребывания, номер телефона для связи. Сведения анкеты необходимы для своевременной организации противоэпидемических мероприятий. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

Теги: Роспотребнадзор, путешествия, холера


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