Над Крымом сбиты восемь беспилотников

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на полуостров.

За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника, сообщил Аксенов в своем telegram-канале, поблагодарив армию России за работу.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановлен Крымский мост. Открыто движение автомобилей по всем четырем полосам. Вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтированы два поврежденных пролета и надвинуты новые. Для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 т металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. Движение по левой части мы открыли 14 сентября – на день раньше. Правую часть планировали восстановить 1 ноября, однако удалось закончить с опережением сроков.