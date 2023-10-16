16 Октября 2023
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Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Правительство утвердило правила применения дистанта в образовании

Правительство РФ своим постановлением утвердило правила применения в образовании "электронного обучения" и дистанта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и представляет большой интерес.
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Постановление упорядочивает использование дистанта, который до этого применялся стихийно. Так, Правительство дало право учебным заведениям реализовывать образовательные программы "с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований" (п. 3). А в п. 14 образовательным организациям дано право осуществлять идентификацию и аутентификацию обучающихся по биометрии (п. 14). В то же время федеральным законом, принятым в самом конце 2022 года, предусмотрено, что любой гражданин при желании может не сдавать биометрические данные.

При этом особенно важны пункты, которые дают обучающимся права в защите от дистанта. Так, в п. 12 сказано, что обучающийся может отказаться от дистанта и электронного обучения, подав письменное заявление. В этом случае образовательная организация обязана осуществлять обучение такого обучающегося "без применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Порядок обучения определяется локальными нормативными актами образовательной организации. Правда, такой порядок действует "за исключением случаев, когда реализация таких образовательных программ предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий", то есть право отказаться от дистанта может быть реализовано не всегда.

Также обучающийся может не давать согласия ставить оценки посредством личного кабинета на "Госуслугах". В этом случае оценки ему должны ставить в традиционную зачетную книжку.

Кроме того, в последнем пункте Правительство напоминает, что при дистанте или электронном обучении хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот осуществляются на бумажном носителе и (или) в электронной форме в соответствии с требованиями закона о персональных данных, который предусматривает исключительно добровольную регистрацию на цифровых платформах.

Теги: образование, цифровизация., дистант


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