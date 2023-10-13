ПГНИУ оспорил взыскание более двух миллионов в пользу бывших менеджеров вуза

Пермский государственный национальный исследовательский университет направит апелляционную жалобу на решение Дзержинского райсуда Перми, о взыскании с учебного заведения 2 млн руб. в пользу 12 бывших менеджеров.

По данным "Ъ", приказ бывшего ректора Дмитрия Красильникова об установлении выплат в университете считают необоснованным, поскольку локальный акт неправомерно установил бессрочные стимулирующие выплаты ряду сотрудников управленческого звена. Формально деньги должны были начисляться за высокую нагрузку и добросовестное исполнение порученных работ. Четких критериев выплат, вопреки рекомендациям Минобрнауки, документ не устанавливал. Т.е. фактически они начислялись без оценки деятельности работников и без заключения двухуровневой комиссии, которая и должна была оценивать их труд.

Напомним, 6 октября суд взыскал с вуза более 2 млн руб.

Это долги 2023 года по стимулирующим надбавкам, проценты за их задержку и компенсация морального вреда. Они выплачены 12 бывшим менеджерам. Наибольшая сумма - 401,07 тыс. руб., из них 372,4 тыс. руб. - задолженность по надбавке за высокую интенсивность труда, 23,6 тыс. руб. - задолженность по процентам за задержку выплат., 5 тыс. руб. - компенсация морального вреда. Деньги взысканы в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка.

Начальник планово-экономического управления (ПЭУ) Наталья Шехмаметьева, которая также является тещей Дениса Реминюка. Она остудила 158,01 тыс. руб. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тыс. до 344,2 тыс. руб.

Спор начался из-за неисполнения приказа от 19 января 2023 года об установлении персональных надбавок за высокую интенсивность труда. Документ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. С 1 февраля исполнять обязанности ректора стал Игорь Германов. Он прекратил действие приказа. Надбавки выплачены за январь и февраль, очередные начисления остановлены с марта. В зависимости от срока, отработанного до увольнения, истцы обосновали размер своих требований.