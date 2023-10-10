10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

С ПГНИУ взыскали около двух миллионов в пользу бывших менеджеров

С Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) взыскали 2,01 млн руб., сообщает РБК-Пермь.

Решение суд принял 6 октября.

Это долги 2023 года по стимулирующим надбавкам, проценты за их задержку и компенсация морального вреда. Они выплачены 12 бывшим менеджерам. По данным издания, судебное решение может быть использовано против бывшего ректора Дмитрия Красильникова, в действиях в 2021 — 2022 годы которого выявлены финансовые нарушения при назначении доплат подчиненным.

Наибольшая сумма - 401,07 тыс. руб., из них 372,4 тыс. руб. - задолженность по надбавке за высокую интенсивность труда, 23,6 тыс. руб. - задолженность по процентам за задержку выплат., 5 тыс. руб. - компенсация морального вреда. Деньги взысканы в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка.

Начальник планово-экономического управления (ПЭУ) Наталья Шехмаметьева, которая также является тещей Дениса Реминюка. Она остудила 158,01 тыс. руб. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тыс. до 344,2 тыс. руб.

Спор начался из-за неисполнения приказа от 19 января 2023 года об установлении персональных надбавок за высокую интенсивность труда. Документ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. С 1 февраля исполнять обязанности ректора стал Игорь Германов. Он прекратил действие приказа. Надбавки выплачены за январь и февраль, очередные начисления остановлены с марта. В зависимости от срока, отработанного до увольнения, истцы обосновали размер своих требований.

Теги: ПГНИУ, выплаты, суд, иск


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