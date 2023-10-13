"Салым Петролеум Девелопмент" развивает энергетическую структуру своих активов

"Салым Петролеум Девелопмент" проводит на своих месторождениях комплексную программу развития энергетической инфраструктуры. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в этом году была запущена подстанция "Лев" на 110 кВ, а в процессе строительства находится еще одна – "Чагора".

Действующая подстанция имеет автоматизированный технологический процесс приема и распределения электрических нагрузок на высоком уровне диспетчеризации. Также сюда интегрированы цифровые инструменты управления и мониторинга сети.

Вся энергетика Салымских месторождений управляется единой диспетчерской. Она контролирует режимы работы энергетических установок, обеспечивая высокий уровень безопасности, энергоэффективности и экологичности объектов промысла.

"Салым Петролеум Девелопмент" реализует проекты, ориентированные на повышение эффективности и экологичности производства. У предприятия один из самых высоких в отрасли показателей полезного использования попутного нефтяного газа – 98%. На Салымской группе месторождений действует газотурбинная установка, которая генерирует электроэнергию из добываемого попутного газа, обеспечивая 40% общей потребности промысла.

Генеральный директор компании Денис Парамошин отмечает, что наряду с внедрением цифровых решений комплексная программа модернизации позволяет повысить эффективность, надежность, безопасность и экологичность производства.

"За 20 лет реализации Салымского проекта компания создала и продолжает развивать здесь один из самых современных и безопасных нефтепромыслов в России. Развитие энергобезопасности производственных объектов – фундаментальная основа деятельности предприятия", – резюмировал он.